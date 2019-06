Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nach einer turbulenten Vorwoche bewegte sich der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) im bisherigen Wochenverlauf in einer sehr engen Handelsspanne zwischen 172,00 und 172,83 Prozentpunkten, so die Börse Stuttgart.Zu Wochenbeginn sei der Euro-Bund Future bei 172,02 Prozentpunkten gestartet und habe sich kontinuierlich bis Dienstag zum bisherigen Wochenhoch von 172,83 Prozentpunkten nach oben bewegt. Danach habe eine Abwärtsbewegung bis Donnerstagmorgen auf das bisherige Wochentief bei 172,00 Prozentpunkten eingesetzt. Am Donnerstagmittag habe der Euro-Bund Future bei 172,37 Prozentpunkten notiert. Dies entspreche einer negativen Rendite von -0,30%. (28.06.2019/alc/n/a) ...

