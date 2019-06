Köln (www.anleihencheck.de) - "Mit ihrer lockeren Geldpolitik reagiert die FED auf die internationale Lage und das Risiko, dass der Handelskonflikt das Finanzumfeld noch schwieriger macht. Wir gehen davon aus, dass die FED der jüngsten Verschlechterung der Finanzbedingungen entgegenwirken will", so Laurent Clavel, Head of Research bei AXA Investment Managers. ...

