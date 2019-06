In dem Forschungsprojekt ‚SmartPS' entwickelt das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit (LBF) in Darmstadt energieautarke Sensorsysteme für rotierende Systeme, die direkt an der Wirkstelle sitzen. Die Sensorsysteme sollen eine zuverlässige Zustandsüberwachung und Belastungsanalyse des rotierenden Systems - einer Schiffsantriebswelle - ermöglichen.

Belastungs- und Zustandsdaten aus dem Antriebsstrang liegen über drahtlose Datenübertragung - Bluetooth oder WLAN - direkt beim Nutzer vor, sobald der Antriebsstrang rotiert. Diese Informationen dienen einer bedarfsgerechten und kostengünstigeren Wartung, und sie können die Entwicklung neuer Antriebsgenerationen in Richtung einer leichteren Dimensionierung unterstützen. Darüber hinaus wird es möglich, Sensoren an schwer erreichbaren Stellen in Antriebssträngen einzusetzen.

