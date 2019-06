Erfurt (ots) -



Ein Nachmittag mit Jella Haase, ein Besuch bei der Fashion Week und ein Tauchgang mit Astronautin Insa - das erwartet die Zuschauer*innen bei "KiKA-LIVE" im Juli. Außerdem machen die Moderatoren Jess und Ben wieder Praktika und sportliche Action gibt es beim "Trau dich!"-Sommerspecial. KiKA zeigt das Trend- und Lifestyle-Magazin "KiKA LIVE" (KiKA) montags bis donnerstags sowie samstags um 20:00 Uhr.



Ben trifft Jella Haase am 1. Juli 2019, 20:00 Uhr: In der Fortsetzung des tierischen Animationsfilms "Pets 2" kehren die beliebten Haustiere zurück auf die Kinoleinwand. In Berlin treffen sich Ben und Jella Haase, die deutsche Stimme der Hundedame Gidget, auf einen Spaziergang mit Familienhund Otto.



Jess und Anna Hiltrop auf der Fashion Week am 8. Juli 2019, 20:00 Uhr: Stressige Castings, kritische Fotografen und wenig Schlaf - ist Modeln wirklich ein Traumjob? Jess begleitet Anna Hiltrop einen Tag lang auf der Fashion Week Berlin und erfährt, wie der Alltag eines Models abseits des roten Teppichs aussieht.



Ben geht mit Astronautin Insa auf Tauchgang am 15. Juli 2019, 20:00 Uhr: Die Meteorologin Insa Thiele-Eich ist eine der beiden Astro-Trainees der Initiative "Die Astronautin", die Ende 2020 die erste deutsche Frau ins Weltall schicken will. "KiKA LIVE" begleitet die Frauen schon seit 2018. Sie bereiten sich intensiv auf einen Aufenthalt auf der Raumstation ISS vor und benötigen dafür auch einen Tauchschein. Ben taucht mit Insa zehn Meter hinab und erfährt, wie nah sich Tauchen und Schweben tatsächlich sind.



"Tauchen vs. Klettern" - Jess und Ben im Praktikum am 16. und 17. Juli 2019, 20:00 Uhr: Während Ben in schwindelnder Höhe das gefährliche Arbeitsleben eines Industrie-Kletterers kennenlernt, muss sich Jess bei ihrer Arbeit als technische Taucherin unter anderem vor Haien im Ozenaum in Stralsund in Acht nehmen.



"KiKA LIVE Trau dich!"-Sommerspecials: Vom 29. Juni bis 5. Juli können die Zuschauer*innen auf kika-live.de für ihre Lieblings-Staffel der Sport- und Actionshow "KiKA LIVE Trau dich!" voten und dann vom 9. bis 19. Juli dienstags bis freitags um 13:35 Uhr oder im KiKA-Player mit ihren Favoriten-Teams mitfiebern. Auch die Wiederholung der letzten Staffel vom 22. bis 25. Juli und 29. Juli bis 1. August um 20:00 Uhr verspricht Adrenalin, Spannung und Nervenkitzel.



"KiKA LIVE", das Format für Preteens, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr. Nach Ausstrahlung sind die Sendungen auf www.kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Immer freitags erweitern exklusive Videos auf www.kika-live.de online das Trend- und Lifestyle-Magazin. Alle Informationen zu "KiKA LIVE" sind auf www.kika-live.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zu finden. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.



Alle Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Themen aller Einzelsendungen stehen in der KiKA-Presselounge auf www.kika-presse.de bereit.



