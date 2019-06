DGAP-DD: Brilliant AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 28.06.2019 / 13:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: The National Lighting Company Ltd. 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Meyer Nachname(n): Maslo Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Brilliant AG b) LEI 529900OW66JTFHJB5221 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0005272702 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 45,00 EUR 45,00 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 45,00 EUR 45,00 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-06-26; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 28.06.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Brilliant AG Brilliantstraße 1 27442 Gnarrenburg Deutschland Internet: www.brilliant-ag.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 52263 28.06.2019 ISIN DE0005272702 AXC0152 2019-06-28/13:56