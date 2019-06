Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Kernteuerung steigt im Juni deutlicher als erwartet

Der Kerninflationsdruck im Euroraum hat im Juni unerwartet deutlich zugenommen. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak mit einer Jahresrate von 1,1 (Mai: 0,8) Prozent, während die Gesamtinflationsrate bei 1,2 (1,2) Prozent blieb. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Teuerungsraten von 0,9 und 1,2 Prozent prognostiziert.

Barclays: Höhere Euroraum-Kernteuerung schwer zu beurteilen

Barclays findet, dass der unerwartet deutliche Anstieg der Kerninflation im Euroraum im Juni schwer zu beurteilen ist. "Die auf nationaler Ebene veröffentlichten Daten deuten darauf hin, dass der Anstieg der Service-Inflation auf 1,6 von 1,0 Prozent zumindest teilweise von volatilen Komponenten und Basiseffekten herrührte", schreibt Volkswirt Fabio Fois in einem Kommentar. Um beurteilen zu können, ob dieser Anstieg im nächsten Monat schwinden oder Bestand haben werde, müssten Analysten auf die Veröffentlichung endgültiger Daten am 17. Juli warten.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften weiter auf hohem Niveau

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist weiter auf einem hohen Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stagnierte im Juni gegenüber dem Vormonat bei 248 Punkten, wie die Bundesagentur mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich ein Minus von 6 Punkten. "Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern bewegt sich damit auf hohem Niveau, wird aber schwächer", erklärte die BA.

Studie: Weltweiter IPO-Markt kommt wieder in Schwung

Nach einem schwachen Jahresauftakt hat sich einer Studie zufolge der weltweite Markt für Börsengänge im zweiten Quartal erholt. Die Zahl der IPOs stieg von 205 auf 302, das Emissionsvolumen sogar von 15 auf 57 Milliarden US-Dollar, wie Ernst & Young (EY) auf Basis ihrer Studie mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ergibt sich ein Wachstum beim Emissionsvolumen um 14 Prozent, die Zahl der Börsengänge lag hingegen um 17 Prozent unter Vorjahr.

Trump erwartet "produktives" Treffen mit Chinas Präsident Xi

Im Handelsstreit mit China erwartet US-Präsident Donald Trump ein "produktives" Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. "Ich denke, es wird produktiv", sagte Trump über das mit Spannung erwartete Treffen am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow versicherte, dass es für die Gespräche zwischen Washington und Peking von keiner Seite Vorbedingungen gebe.

Trump preist gutes Verhältnis zu Putin am Rande von G20-Gipfel

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka die harmonischen Beziehungen mit seinem Kollegen betont. "Es ist mir eine große Ehre, Präsident Putin zu treffen", sagte Trump. "Wir haben eine sehr, sehr gute Beziehung."

Merkel will Digitalsektor auf Ebene der G20 regulieren

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strebt eine Regulierung des Digitalsektors auf Ebene der G20 an. "Wir wollen uns für einen guten Datenverkehr mit Vertrauen aussprechen", sagte Merkel auf dem Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer in Osaka. Ihr schwebe dabei eine Regelung nach dem Vorbild der europäischen Datenschutzgrundverordnung vor, sagte sie. Allerdings sei im weltweiten Maßstab der G20 hierfür eine Einigung "viel schwieriger" zu finden.

Migrationspaket der "Groko" ist unter Dach und Fach

Das Migrationspaket der großen Koalition ist unter Dach und Fach: Nach dem Bundestag billigte am Freitag auch der Bundesrat die Neuregelung, die härtere Regeln für Abschiebung und mehr Fachkräftezuwanderung vorsieht. Abschiebekandidaten können künftig in regulären Haftanstalten untergebracht werden, falls die normalerweise für sie vorgesehenen speziellen Einrichtungen nicht vorhanden sind.

Kramp-Karrenbauer wirft Russland Einmischung in deutsche Politik vor

CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat Russland für seine Einmischung in die deutsche Innenpolitik scharf kritisiert. Zwar sei Russland ein wichtiger Partner und sie wolle eine gute Nachbarschaft mit dem Land führen. Aber unter Partnern müsse man Dinge offen ansprechen.

Kramp-Karrenbauer gegen Einführung einer CO2-Steuer

CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich erneut gegen die Einführung einer Steuer auf Kohlendioxidausstoß ausgesprochen, um den Klimaschutz in Deutschland voranzubringen. Bereits heute würden jährlich bis zu 70 Milliarden Euro an Energieabgaben, Steuern und Umlagen geleistet.

Altmaier kündigt Wasserstoffstrategie des Bundes an

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat noch für dieses Jahr eine Wasserstoffstrategie des Bundes angekündigt. Zuvor werde die Bundesregierung in sogenannten Reallaboren der Energiewende Innovationen im industriellen Maßstab umsetzen, kündigte Altmaier in der Wirtschaftswoche an. "Noch im Sommer werden wir die ausgewählten Projektideen bekanntgeben." Die technische Realisierung könne dann ab 2020 starten.

Altmaier verspricht Entlastungen für den Mittelstand

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat weitere Entlastungen für die mittelständische Wirtschaft in Aussicht gestellt. "Wir haben mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und der Forschungsförderung gerade zwei Schritte gemacht, die für mittelständische Familienunternehmen von großer Bedeutung sind, aber wir brauchen auch steuerliche Entlastungen", sagte Altmaier dem Handelsblatt.

Bundesrat stimmt Stärkung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zu

Der Bundesrat hat eine schärfere Gangart gegen illegale Beschäftigung und Sozialbetrug beschlossen. Der Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht unter anderem mehr Ermittlungs- und Kontrollrechte der beim Zoll angesiedelten Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FSK) vor. Ihr Personal soll deutlich aufgestockt werden. Zudem können die zuständigen Behörden künftig besser gegen Scheinselbstständigkeit, Menschenhandel, Arbeitsausbeutung oder Kindergeldbetrug vorgehen.

Neues Gesetz soll Handel mit gefälschten Medikamenten eindämmen

Nach einer Reihe von Arzneimittelskandalen wird dem Handel mit gefälschten Medikamenten jetzt der Kampf angesagt: Der Bundesrat billigte das Gesetz zur Erhöhung der Arzneimittelsicherheit, mit dem der Bund mehr Kompetenzen für Rückrufe unsicherer Medikamente erhält.

Bundesrat stimmt Steigerung des Ausbildungsgeldes zu

Der Bundesrat hat einer Erhöhung des Ausbildungsgeldes und der Berufsausbildungsbeihilfe zugestimmt. Künftig werden alle Personen in Schule, Studium und beruflicher Ausbildung weitgehend gleichgestellt. Das Ausbildungsgeld erhöht sich zum 1. August 2019 um 5 Prozent und zum 1. August 2020 um weitere 2 Prozent.

Bundesrat stoppt Gesetz für Volkszählung 2021

Der Bundesrat hat das Gesetz für die nächste Volkszählung vorerst gestoppt. Die Länderkammer rief wegen der Regelung, die die Rechtsgrundlage für den Zensus 2021 schaffen soll, den Vermittlungsausschuss an. Die Länder fordern, dass sich der Bund an den Kosten beteiligt.

IT/Verbraucherpreise Juni vorl. +0,2% gg Vm, +0,8% gg Vj

IT/Verbraucherpreise Juni PROG: 0,0% gg Vm, +1,0% gg Vj

GB/Investitionen 1Q endgültig +0,4% gg Vq; -1,5% gg Vj

GB/Investitionen 1Q revidiert von vorläufig +0,5% gg Vq; -1,4% gg Vj

GB/BIP 1Q +0,5% gg Vorquartal (vorläufig: +0,5%)

GB/BIP 1Q +1,8% gg Vorjahr (vorläufig: +1,8%)

GB/Leistungsbilanz 1Q Defizit 30,0 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 4Q bestätigt mit Defizit 23,7 Mrd GBP

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz -0,5% gg Vorjahr

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz -2,0% gg Vormonat

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -1,4% gg Vormonat

Schweden Mai Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +2,2% gg Vorjahr

