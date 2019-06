Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Im Juni wuchs das in Anleihen-ETFs verwaltete Vermögen über die Marke von 1 Billion US-Dollar - zum ersten Mal überhaupt, so die Börse Stuttgart.Damit bestätige sich der Trend, wonach das Segment für Bond-ETFs jährlich um 22% zulege. Insbesondere seit Ende 2018, als die Schwankungen am Kapitalmarkt zugenommen hätten, habe sich das Interesse und auch die Nachfrage nach Anleihen-ETFs vergrößert. ...

