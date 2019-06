Wien (www.fondscheck.de) - Das Analysehaus Morningstar hat das Rating des Milliardenfonds H2O Allegro (ISIN FR0011015460/ WKN A14WE8) von "Bronze" auf "Neutral" heruntergestuft, so die Experten von "FONDS professionell"."Die Entscheidung dieses Management-Teams, in großem Stil in illiquide, risikoreiche Unternehmensanleihen zu investieren, die alle mit dem deutschen Unternehmer Lars Windhorst verbunden sind, wirft Bedenken hinsichtlich der Robustheit beziehungsweise Wirksamkeit des Risikomanagements auf", schreibe Morningstar-Analystin Mara Dobrescu. ...

