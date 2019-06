Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Nike nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Der Sportartikelhersteller sei beeindruckend gewachsen und habe die Konkurrenz in den Schatten gestellt, schrieb Analyst Paul Trussell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine kleinere operative Ergebnisenttäuschung sei vernachlässigbar./ag/la

