(shareribs.com) London 28.06.2019 - In der nächsten Woche kommen die OPEC-Vertreter in Wien zusammen, um über die Förderkürzungen zu beraten. Diese sind laut Russlands Präsident Putin bereits beim G20-Gipfel Thema. Die Ölpreise haben sich im Wochenverlauf stabilisiert. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben etwas nachgelassen, obgleich der Konflikt nichts an Schärfe verloren hat. Die Preise ...

