Die NordLB hat die Einstufung für SAP auf "Halten" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Einstufung für den Technologiesektor lautet weiterhin "Neutral". Der Handelsstreit zwischen den USA und China habe sich inzwischen deutlich in einer Marktabschwächung manifestiert, schrieb Analyst Alexander Zienkowicz in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Entspannungssignale könnte ein positiver Ausgang der Gespräche zwischen Donald Trump und Xi Jinping beim G20-Gipfel senden. Kurzfristig rechnet der Experte jedoch mit einer steigenden Volatilität./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 11:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / 11:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-06-28/14:28

ISIN: DE0007164600