Donnerstag, 4. Juli 2019, ab 20.15 Uhr



Nicht nur Tourismushochburgen melden seit Jahren steigende Besucherzahlen. Doch was gut für die Wirtschaft ist, hat auch Schattenseiten: Gäste verdrängen Einheimische, in vielen Städten wird der Wohnraum knapp, und das ökologische Gleichgewicht gerät in Gefahr. 3sat-"Wissenschaft am Donnerstag" widmet sich am 4. Juli 2019 um 20.15 Uhr in der Dokumentation "Tourismus-Kollaps" von Franziska Wielandt und Matthias Ebel dem Massentourismus und seinen Folgen. Um 21.00 Uhr befasst sich dann eine Live-Ausgabe von "scobel" ebenfalls mit diesem Thema.



Welche Auswirkungen es hat, wenn zu viele Menschen an denselben Ort reisen, zeigt die Entwicklung von Maya Bay auf der Insel Ko Phi Phi Leh in Thailand. Dort, wo der Bestseller "The Beach" mit Leonardo DiCaprio verfilmt wurde, drängten sich zuletzt täglich bis zu 7000 Touristen auf dem schmalen Sandstreifen. Seit Juni 2018 ist die Bucht vorübergehend geschlossen, damit sich Meeresflora und -fauna erholen können.



Auch die 776-Einwohner-Gemeinde Hallstatt in Österreich beginnt sich gegen den Ansturm von Touristen zu wehren. Im Jahr 2018 stoppten hier rund eine Million Besucher. Ab Herbst 2020 dürfen Reisebusse Hallstatt nur noch in bestimmten Zeitfenstern anfahren. Für die Dokumentation "Tourismus-Kollaps", besucht On-Reporterin Lisa Jandi neben Maya Bay und Hallstatt auch weitere vom Massentourismus betroffene Urlaubsziele wie Amsterdam, Barcelona und Capri und spricht mit Einheimischen und Gästen.



Um die Probleme des Massentourismus geht es auch im Anschluss, um 21.00 Uhr, in "scobel: Tourismus-Kollaps". Immer mehr Menschen wollen die Welt mit eigenen Sinnen erfahren. Was aber macht der sogenannte Overtourism aus idyllischen Traumstränden, einsamen Berglandschaften und lebendigen Metropolen? In Städten wie Barcelona oder Venedig hat sich die Lebensqualität der Bewohner vor allem durch steigende Lebenshaltungskosten und hohe Mieten verschlechtert. Bürgerinitiativen versuchen vermehrt, Druck auf die Politik auszuüben. An besonders beliebten Hot-Spots soll der Zugang reguliert werden, Marketingmaßnahmen sollen heruntergefahren werden. Was muss sich ändern, damit Erholung auf Reisen für möglichst viele Menschen möglich, dabei aber trotzdem fair und nachhaltig sein kann? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen Claudia Brözel, Professorin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Fachbereich Tourismus-Ökonomie und Tourismus-Marketing, Kerstin Heuwinkel, Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes im Bereich Tourismus-Management, sowie Professor Hasso Spode, Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus der TU Berlin.



In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.



