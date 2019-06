Am Rande des G20-Gipfels soll es am Samstag weitere Verhandlungen in Sachen Handelsstreit zwischen den Regierungen der USA und Chinas geben. Der Ausgang der Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping dürfte auch für den Kursverlauf der Aixtron-Aktie richtungsweisend sein - zumindest kurzfristig. Die nächsten offiziellen Geschäftszahlen gibt es erst Ende Juli.Aktien mit Bezug zur Halbleiterbranche wie Infineon, Siltronic oder Dialog Semiconductor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...