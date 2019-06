Stuttgart (ots) -



Der Rundfunkrat des SWR hat in seiner heutigen Sitzung (28. Juni 2019) in Stuttgart den Jahresabschluss des Südwestrundfunks für das Jahr 2018 mit einem ausgeglichenen operativen Ergebnis einstimmig genehmigt. Am 7. Juni 2019 hatte bereits der SWR Verwaltungsrat den Jahresabschluss ausführlich beraten und beschlossen.



Der SWR schließt das vergangene Haushaltjahr planmäßig mit einem ausgeglichenen operativen Ergebnis ab. Im operativen Ergebnis werden bilanzielle Vorgänge, auf die der SWR keinen Einfluss hat, im Vergleich zum handelsrechtlichen Abschluss in Abzug gebracht. Hierzu zählen beispielsweise die Rückstellungen für die Altersversorgung, deren Entwicklung seit Jahren von der anhaltenden Niedrigzinsphase geprägt wird. Im unbereinigten Ergebnis weist der SWR Erträge in Höhe von 1.288,0 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 1.390,6 Mio. Euro aus.



Rundfunkratsvorsitzender Müller: SWR ist auf Kurs Der Vorsitzende des SWR Rundfunkrats Gottfried Müller: "Der Jahresabschluss mit seinem ausgeglichenen Ergebnis zeigt, dass der SWR in der laufenden Beitragsperiode auf Kurs ist und sich die Anstrengungen, die in den letzten Jahren zu strukturellen Veränderungen unternommen wurden, auszahlen".



