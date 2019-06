Patrick Dewayne blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute zum ersten Mal in ihrer noch ganz frischen Börsengeschichte die VW-Tochter Traton. Seit heute ist der Konzern an der Börse in Frankfurt notiert und für den einen oder anderen Anleger gleich mal einen Kauf wert. Bei den Verkäufen steht Aurelius im Fokus. Der Konzern hat seine Dividende nach dem Verkauf einer Beteiligung angehoben. Die Aktie legte darufhin zu. Trotzdem gibt es bereits Anleger, die Kasse machten.