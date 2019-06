Die Deutsche Bank hat die Einstufung für SAP nach einem Gespräch mit dem Verantwortlichen eines der größten Beratungs- und Integretationspartner der Walldorfer auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Tenor sei überraschender Weise in den vergangenen zwei Monaten noch optimistischer geworden, schrieb Analyst Alex Tout in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz aller wirtschaftlichen Risiken sei aber auch die Branchenstimmung positiv./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / 04:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-06-28/14:49

ISIN: DE0007164600