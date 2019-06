Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet eine rasche Einigung auf ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. "Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen das Abkommen mit Mercosur abschließen können", sagte er am Freitag auf einer Tagung der Stiftung Familienunternehmen in Berlin. Größere wirtschaftliche Potenziale habe kein anderes Freihandelsabkommen weltweit.

Das Abkommen mit der Mercosur-Gruppe - dazu gehören Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay - wäre das größte, das die EU jemals vereinbart hat. Der Staatenbund Mercosur ist mit einer Bevölkerung von mehr als 260 Millionen Menschen und einem Bruttoinlandsprodukt von zuletzt rund 2,5 Billionen Euro einer der großen Wirtschaftsräume der Welt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts zunehmender Handelskonflikte immer wieder das Potenzial eines solchen Abkommens betont. Die Verhandlungen gerieten zwischenzeitlich allerdings immer wieder ins Stocken./tam/DP/nas

