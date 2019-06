Berlin (ots) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat in ihrem Emissions-Kontroll-Institut (EKI) erneut alarmierende NOx-Emissionen bei Euro 5 und Euro 6 Diesel-Luxus-Limousinen und SUVs von zwei bekannten deutschen Herstellern ermittelt.



Im Rahmen einer Pressekonferenz werden wir Ihnen die detaillierten Recherchen und Ergebnisse sowie die daraus resultierenden Schlussfolgerungen vorstellen.



Darüber hinaus werden wir Sie darüber informieren, wie das eigentlich für den Schutz der betrogenen Autokäufer zuständige Bundesverkehrsministerium sowie das Kraftfahrt-Bundesamt auch dreieinhalb Jahre nach Aufdeckung des umfassenden Diesel-Abgasskandals die ihm von der DUH schon früh bekannt gemachten Abgasmanipulationen deckt.



Datum: Dienstag, 2. Juli 2019, 10 bis 11 Uhr Ort: DUH-Bundesgeschäftsstelle, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin, Dachgeschoss



Teilnehmer: Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH



Dr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte & Projektleiter EKI



Simon Annen, Stellvertretender Projektleiter Emissions-Kontroll-Institut



