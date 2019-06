Kurz vor Mitternacht gestern Abend vermeldete Aurelius (WKN: A0JK2A) den Verkauf der Solidus-Gruppe an von Centerbridge L.P. Beratene Private Equity Fonds. Den Verkaufspreis beziffert das Management auf ca. 330 Mio. Euro, wobei die Transaktion noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden sowie dem Abschluss der Konsultation mit dem zentralen Betriebsrat der Solidus Solutions in den Niederlanden steht.

Insbesondere die Zustimmung der Kartellbehörden sollte jedoch reine Formsache sein, so dass man bei Aurelius mit einem Abschluss in den kommenden acht bis zwölf Wochen rechnet. Heute früh legte der Vorstand um CEO Dr. Dirk Markus dann nochmals nach und gab in einer weiteren Pflichtmitteilung bekannt der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juli die Ausschüttung einer höheren Dividende vorschlagen zu wollen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Dabei nennt man den erfolgreichen Verkauf der Solidus-Gruppe explizit als Grund für die nun geplante höhere Ausschüttung. Konkret sollen die Anteilseigner die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3,00 Euro je Aktie zustimmen, die sich aus einer Basisdividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie zzgl. einer Partizipationsdividende von ebenfalls 1,50 Euro je Aktie zusammensetzt. Denn nach vorläufigen Berechnungen bringt der Solidus-Deal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...