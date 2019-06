Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Am vergangenen Donnerstag überwand der Goldpreis mit einem Kurssprung von mehr als 2% den charttechnisch bedeutenden Widerstand im Bereich von 1370 Dollar, nachdem diese Barriere seit fast sechs Jahren in mehreren Anläufen nicht geknackt werden konnte. In dieser Woche bestätigte Gold den Ausbruch mit weiter steigenden Kursen, womit das...

Den vollständigen Artikel lesen ...