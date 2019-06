Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts025/28.06.2019/15:05) - Dass der E-Mail- und Event-Marketing-Spezialist eyepin schöne Feste feiert, ist bekannt. Zu einem ganz besonderen Anlass lud das Unternehmen am 27. Juni 2019: An diesem Tag folgten mehr als 120 Kunden aus Österreich, Deutschland und der Schweiz der Einladung in das ViennaBallhaus, um in sommerlichem Ambiente auf 15 Jahre eyepin anzustoßen. Ausgezeichnetes Essen, erlesene Weine und groovige Musik von Song Contest- und Starmania-Vocal-Coach Monika Ballwein mit ihrer Formation Soulcircus sowie DJ Martin Haslinger - damit bedankte sich der Online-Dialogmarketing-Spezialist eyepin am 27. Juni im ViennaBallhaus bei Kunden, Partnern und Freunden. Zur Feier des Tages erklärte Franz J. Kolostori, Gründer und Geschäftsführer von eyepin: "Was uns in den letzten 15 Jahren zum Marktführer werden hat lassen, sind Nachhaltigkeit und Professionalität. Es ist schon etwas Besonderes, wenn Mitarbeiter und Kunden über 15 Jahre in einem guten Verhältnis zusammenarbeiten. Darauf sind wir wirklich stolz." Ehrung von Kunden und Mitarbeitern der ersten Stunde Eine besondere Ehrung ließen Franz J. Kolostori und Eva-Maria Föda, Geschäftsführerin von eyepin in Österreich, ihrem ersten Kunden Robert Fiegl zu Teil werden. Der Generalsekretär des Österreichischen Golf-Verbands arbeitet mit eyepin bis heute erfolgreich zusammen. Besondere Danksagungen gingen zudem an zwei Mitarbeiter der ersten Stunde, Thomas Sillipp und Istvan Szakacs. "Sie haben uns geholfen, eyepin zu dem zu machen, was es heute ist und kann", so Kolostori. 15 Shades of Orange - Von Anfang an die richtige Farbe Getreu dem Event-Motto "Cheers to 15 years" ließ eyepin vergangene Erfolge Revue passieren: "Was 2004 als Unternehmen mit drei Mitarbeitern unter dem Namen eyepin in Wien gestartet ist, hat sich in den vergangenen Jahren inhaltlich und organisatorisch deutlich entwickelt. Die Farbe Orange ist und bleibt jedoch unsere Konstante", blickt Gründer und Geschäftsführer Kolostori zurück. Ging es anfangs um Software für E-Mail-Marketing-Anwendungen, kamen später Module für Umfragen, Gewinnspiele und Landingpages hinzu. Bereits sehr früh, nämlich 2008, stieg eyepin ins Thema Marketing Automation ein - damals mit der eCRM-Suite, welche heute nach zahlreichen Weiterentwicklungen eyepin Fire heißt. Dem fügt Kolostori hinzu: "Ein großer Schritt für uns war der Einstieg ins Eventbusiness - mittlerweile sind wir mit diversen Lösungen für das Planen und Umsetzen von Veranstaltungen am Markt." Präsentation des Prototyps für Occupancy Monitoring Angestoßen wurde jedoch auch auf alles, das noch kommt. Im Rahmen der Jubiläumsparty im ViennaBallhaus ließ eyepin auf Features der Zukunft blicken: Und so konnten die Besucher den Prototypen des Occupancy Monitoring, zu Deutsch Auslastungssteuerung für Veranstaltungen aller Arten, erleben. Dieses erlaubt es nicht nur in Echtzeit mitzuverfolgen, wie viele Gäste kommen und gehen, sondern ermöglicht es auch, die Logistik rund um Events entsprechend anzupassen, sodass keine Engpässe in der Versorgung entstehen. Franz J. Kolostori, Gründer und Geschäftsführer von eyepin, und Eva-Maria Föda, Geschäftsführerin von eyepin in Österreich, erklärten abschließend: "Bedanken möchten wir uns auch herzlich bei allen Kunden, Partnern, Mitarbeitern, Freunden und allen Wegbegleitern, die es leider nicht einrichten konnten, mit uns zu feiern. Wir haben an euch gedacht und freuen uns auf die nächsten 15 Jahre eyepin!" Gesehen wurden (in alphabetischer Reihenfolge): Josef Aigner (Vertriebsteuerung & B2B Marketing, EVN AG), Eva Carlitz (Trade Marketing Manager DACH, González Byass), Martin Ferger (Leitung Dokumentenlogistik, Österreichische Post), Robert Fiegl (Generalsekretär, Austrian Golf-Marketing GmbH - ÖGV), Alexander Geringer (CEO, Ahead Mediaberatungs GmbH), Peter M. Hofer (CEO, mediamid digital Services GmbH), Michael Jiresch (Non-operating Managing Director, adverserve group), Myron Kohut (Leitung Werbung, Portal & Konsumenten CRM, Österreichische Post), Gerald Mack (Communications & Digital Platforms, Daimler AG), Reinhard Scheitel (Leitung Werbepost & Dialog, Österreichische Post), Stephanie Tacho (Expert Marketing AT & DE, OMV), Simona Tavani (Finance BIS Consumer Campaigning & Marketing, A1 Telekom Austria), Hannes Unterberger (Abteilungsleiter Online Marketing & Neue Medien, EVVA Sicherheitstechnologie GmbH), Johannes Winz (Regional Sales Director, González Byass), Julia Zinkl (Digital Product Development Manager & Digital Solution Services, Wiener Zeitung) (Ende) Aussender: Himmelhoch - Text, PR & Event Ansprechpartner: Gerlinde Giesinger Tel.: +43 650 4002933 E-Mail: gerlinde.giesinger@himmelhoch.at Website: www.eyepin.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190628025

