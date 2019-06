Bonn (ots) - Wer wird neuer EU-Kommissionspräsident und damit der Nachfolger von Jean-Claude Juncker? Das ist die entscheidende Frage, die die 28 Staats- und Regierungschefs bei einem Sondergipfel in Brüssel am Sonntag beantworten wollen. Mittlerweile gilt als klar, dass der neue Kommissionspräsident nicht aus der Reihe der Spitzenkandidaten kommen wird, die für die Europawahl von den Parteien aufgestellt wurden. Vor allem Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bemängelt, dass der EVP-Kandidat Manfred Weber keine Regierungserfahrung hat. Unterdessen werden ganz andere Kandidaten für das höchste Amt der EU gehandelt - etwa der Niederländer Mark Rutte oder die Dänin Mette Frederiksen.



Für wen könnten sich die Staats- und Regierungschefs als Nachfolger Junckers entscheiden? Kommt es zum Machtkampf zwischen Parlament und Kommission, wenn die Regierungschefs sich gegen die Spitzenkandidaten der Parteien entscheiden? Wie wichtig ist die Personalie des Kommissionspräsidenten für die Zukunft der EU?



Alfred Schier diskutiert mit folgenden Gästen:



Für Frankreich: Elisabeth Cadot, freie Journalistin Für Brüssel: Ralph Sina, WDR Brüssel Für Polen: Magdalena Gwozdz, freie Journalistin Für Deutschland: Michael Bröcker, Chefredakteur Rheinische Post



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de