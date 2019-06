Zürich (awp) - Die Zurich Insurance Group will eine nachranginge Anleihe im Umfang von 425 Millionen Euro vorzeitig zurückzahlen. Dazu werde man die dazu vorgesehene Option nutzen, teilte die Zurich am Freitag mit. Die Rückzahlung zuzüglich aufgelaufener Zinsen soll am 24. Juli erfolgen. Die Versicherungsgruppe hatte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...