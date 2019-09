FRANKFURT (Dow Jones)--LEG Immobilien will eine Wandelanleihe im Volumen von 300 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2021 vorzeitig zurückzahlen. Die Anleihe wurde laut Mitteilung des Düsseldorfer Konzerns am 10. April 2014 begeben, die Verzinsung lag bei 0,50 Prozent. Der im MDAX-gelistete Konzern übt nach eigenen Angaben nun sein Rückzahlungsrecht aus. Der Wandlungszeitraum ende am 27. September 2019. LEG wolle dann die Schuldverschreibungen zu ihrem festgelegten Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen begleichen.

September 02, 2019 03:15 ET (07:15 GMT)

