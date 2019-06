Der schweizerische Pharmakonzern Roche bekommt in den USA für sein Krebsmedikament Avastin weitere Konkurrenz: Die US-Medikamentenaufsicht FDA hat dem US-Hersteller Pfizer grünes Licht für sein biotechnologisch hergestelltes Nachahmermittel Zirabev gegeben. Das Biosimilar darf bei bestimmten Tumoren an Darm, Lunge und Nieren sowie bei wiederkehrendem Glioblastom (Hirntumor) und Gebärmutterhalskrebs verwendet werden, wie der Konzern am Freitag mitteilte.

Avastin gehört neben Herceptin und Rituxan zu den drei Kassenschlagern von Roche, die vom Patentauslauf betroffen sind. Im vergangenen Jahr waren die Avastin-Verkäufe in Europa bereits unter Druck geraten, insgesamt hatten die Schweizer mit dem Mittel aber noch ihren Umsatz auf knapp 6,85 Milliarden Schweizer Franken gesteigert - nach aktuellem Umrechnungskurs etwa 6,16 Milliarden Euro. Auch der US-Konzern Amgen hat bereits mit seinem Mittel Mvasi ein Avastin-Biosimilar auf dem Markt./tav/bgf/he

