Frankfurt am Main (pta026/28.06.2019/15:15) - Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat mit Beschluss vom 26. Juni 2019, der Gesellschaft bekannt geworden am 28. Juni 2019, den Termin zum Erörterungs- und Abstimmungstermin über den durch die Gesellschaft vorgelegten Insolvenzplan festgelegt.



Der Erörterungs- und Abstimmungstermin findet statt am 11.07.2019 um 10.30 Uhr im Saal 1, Gebäude F, Klingerstraße 20 in 60313 Frankfurt am Main.



Im Rahmen dieses Termins wird die Gesellschaft über den vorgelegten Insolvenzplan und dessen Inhalte berichten. Anschließend wird über diesen Insolvenzplan abgestimmt. Ziel des Insolvenzplans ist es, die Gesellschaft nachhaltig zu sanieren. Hierfür sollen die Aktien an der Gesellschaft auf einen Insolvenzplaninvestor übertragen werden. Zudem sieht der Insolvenzplan die Durchführung von Kapitalerhöhungen vor. Auch den bestehenden Aktionären wird eine Möglichkeit eingeräumt, sich an einer Kapitalerhöhung zu beteiligen und so ihre bestehende Beteiligung teilweise zu erhalten



Der Insolvenzplan und die hierzu eingegangenen Stellungnahmen sind zur Einsichtnahme durch die Beteiligten auf der Geschäftsstelle des Insolvenzgerichtes Frankfurt niedergelegt. Der Insolvenzplan ist zudem über die Website der Gesellschaft unter https://www.schnigge.de/investor-relations/geschaeftsberichte.html im Unterordner "Stellungnahmen der SCHNIGGE SE" einsehbar.



