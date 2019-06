Auch gestern fuhr der Dow Jones wieder minimale Verluste ein (-0,07%). Der S&P 500 hingingen und auch der Nasdaq 100 gingen mit Zugewinnen von rund 0,4 Prozent aus dem Handel.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Öl, Nike, Boeing, Apple, Constellation Brands und Nvidia. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.