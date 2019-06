BERLIN (Dow Jones)--Ein neues Förderprogramm soll jungen Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft beim Marktaufbau helfen. Mit der Pilotförderung werden gezielt auch nichttechnische Innovationen, darunter neue digitale Geschäftsmodelle oder Pionierlösungen unterstützt. Die entsprechende Richtlinie wurde nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums bereits am Donnerstag veröffentlicht. Das Programm soll im Herbst starten und umfasst 25 Millionen Euro über vier Jahre.

In der ersten Ausschreibung soll es um datengetriebene Geschäftsmodelle gehen. In den Folgejahren werden kultur- und kreativwirtschaftliche Innovationen adressiert sowie solche mit starkem sozialen Bezug, beispielsweise im Bereich Bildung und Informationszugang. "Wir wollen so mehr junge, kleine und mittelständische Unternehmen erreichen, denn es gibt viele kluge unternehmerische Ideen, die unsere Wirtschaft voranbringen, sei es in der Kultur- und Kreativwirtschaft, von Freiberuflern oder von kleinen Dienstleistungsunternehmen", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

