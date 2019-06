Welch eine verrückte Woche beim Bitcoin! In den letzten fünf Tagen ist der Kurs um rund 45 Prozent auf ein neues Zwischenhoch bei 13.796 Dollar gestiegen, nur um tags drauf wieder in den Bereich von 10.500 Dollar abzusacken. Selbst bei Krypto-Investor und Bitcoin-Bulle Mike Novogratz zehren die heftigen Preissprüngen an den Nerven - er hat jüngst einen Teil seiner Coins verkauft. Sollten es ihm die Investoren gleichtun? Im Gespräch mit CNBC sagte Novogratz, ehemals Partner bei Goldman Sachs und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...