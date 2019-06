ABO Invest AG: Neuer Großaktionär verändert Aufsichtsrat DGAP-News: ABO Invest AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie ABO Invest AG: Neuer Großaktionär verändert Aufsichtsrat 28.06.2019 / 16:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Bislang unbekannter Investor hat 11,5 Prozent der Aktien erworben * Absprache verhinderte beabsichtige Abwahl des kompletten Gremiums * Umbesetzung des Vorstands ist ebenfalls geplant Um eine Kampfabstimmung mit ungewissem Ausgang zu vermeiden, haben sich die größeren Aktionäre der ABO Invest AG während der Hauptversammlung am 27. Juni auf einen Kompromiss geeinigt. Zwei der insgesamt fünf Aufsichtsräte wurden ausgewechselt. Zudem beschloss die Hauptversammlung entgegen der ursprünglichen Absicht der Verwaltung die erstmalige Ausschüttung einer Dividende in Höhe von einem Eurocent je Aktie. Mit der ENKRAFT Capital GmbH, vertreten durch Dr. Benedikt Kormaier, trat ein bis dahin unbekannter Hauptaktionär auf. Er beantragte zunächst, den kompletten Aufsichtsrat abzulösen. Als Nachfolger präsentierte er eine Gruppe aus Rechtsanwälten und Beratern. Zusammen mit der ebenfalls von ihm kontrollierten BENKOR Capital GmbH hatte Dr. Kormaier 5,6 Millionen Aktien zur Hauptversammlung angemeldet. Die Verteilung der Aktien auf zwei juristische Personen hebelte die Satzungsregelung aus, der zu Folge kein Aktionär mehr als zehn Prozent der Stimmrechte ausüben kann. Die Regel soll helfen, den Charakter der "Bürgerwindaktie" zu bewahren. Bei der Hauptversammlung vertreten waren rund 15,6 Millionen Aktien (von insgesamt 49 Millionen). Das entspricht knapp 32 Prozent des eingetragenen Grundkapitals. Alle Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung stehen auf dieser Internetseite zur Verfügung: https://www.buergerwindaktie.de/investoren/hauptversammlung.html Die Vorstände und bisherigen Aufsichtsräte der ABO Invest AG, die zusammen ähnlich viele Aktien halten wie der neue Hauptaktionär, verständigten sich während einer Sitzungsunterbrechung mit Dr. Kormaier. Dabei wurde auch besprochen, dass er perspektivisch zum weiteren Vorstandsmitglied der berufen werden soll. "Die Einigung hat verhindert, dass ein einzelner Großaktionär handstreichartig die bewährte Struktur verändert", sagt Vorstand Dr. Jochen Ahn. Der Verlauf der Hauptversammlung zeigt, wie wichtig es ist, dass Aktionäre ihr Stimmrecht wahrnehmen und entweder selbst kommen oder jemanden bevollmächtigen - zum Beispiel den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Dr. Ahn ist zuversichtlich, auch mit den beiden neuen Aufsichtsräten, den Rechtsanwälten Oliver Kirfel und Martin Rey, gut zusammenzuarbeiten. "Mein besonderer Dank gilt den beiden bisherigen Aufsichtsräten Christof Schneider und Christoph Kuhrt, die mit der Niederlegung ihrer Ämter den Weg für einen konstruktiven Kompromiss freigemacht haben. Ich bedaure sehr, dass die beiden nun nicht mehr dabei sind. Das ist ein Verlust, denn sie haben wesentlich zum Erfolg der Gesellschaft beigetragen." Kontakt: Alexander Koffka, Investorenbetreuer Telefon: 0611 267 65 515 koffka@buergerwindaktie.de 28.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ABO Invest AG Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 26 765 0 Fax: +49 (0)611 26 765 599 E-Mail: info@buergerwindaktie.de Internet: www.buergerwindaktie.de ISIN: DE000A1EWXA4 WKN: A1EWXA Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München EQS News ID: 833175 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 833175 28.06.2019 ISIN DE000A1EWXA4 AXC0188 2019-06-28/16:10