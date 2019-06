ActPro Co., Ltd. hat mit der globalen Rekrutierung von Franchisenehmern für "SMART EXCHANGE", einen automatischen Währungswechselautomat für 12 verschiedene Währungen, begonnen.

"SMART EXCHANGE" wird in Japan mit der weltweit höchsten Qualität hergestellt. Die Maschinen wurden von erfahrenen japanischen Ingenieuren wiederholten Bewegungstests unterzogen.

Vor allem die "Unterscheidung gefälschter Geldscheine", die einen großen Geschäftsverlust darstellt, kann in der Wechselstube automatisch durchgeführt werden, was die "Automatisierung des Ladenbetriebs" und das "langfristige Geschäft" im unbemannten Betrieb unterstützt.

Darüber hinaus ermöglicht die kompakte Größe es, "DURCHLAUFZEITEN deutlich zu verkürzen", von der Standortwahl einer Wechselstube bis zur Eröffnung derselben, sowie eine Wechselstube mit geringsten Kosten zu schaffen.

Der Bediener kann jede Maschine steuern, um die Mengeneinstellung zu ändern, Saldo- und Verkaufsinformationen zu überprüfen und im Notfall durch gesicherte Internet-Technologien in Echtzeit vom Büro aus zu stoppen.

"SMART EXCHANGE" und sein Management-Know-how befinden sich auf dem weltweit höchsten Niveau. Die Maschinen werden in Japan hergestellt und durch viele Funktionstests von japanischem Fachpersonal geprüft und sind derzeit an mehr als 400 Standorten in Japan im Einsatz.

Technische Daten der Maschine

Funktionsweise: 15 Zoll LCD Touch Panel

Anzahl der Auszahlungskassetten: Maximal 3 Notenkassetten, maximal 4 Münzkassetten

Mehrsprachiges Display: 10 Sprachen (Englisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, 6 weitere Sprachen)

Verfügbare Währungen: 12 Fremdwährungen von 113 auf Anfrage

Über ActPro Co., Ltd.

CEO: Manabu Shintani

3-6-7, Kanda-kaji-vho, Chiyoda-ku, Tokio

HP: https://smartexchange-global.com/franchise/

Deek Suzuki

Abteilung für ausländische Partnerentwicklung

E-Mail: con@smartexchange-global.com

Tel: +81 3 5289 4400