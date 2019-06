BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat eine Neuausrichtung ihrer Forschungsförderung für das autonome Fahren angekündigt. Mit einem Aktionsplan wollen die Bundesministerien für Wirtschaft, Forschung und Verkehr ihre Aktivitäten zur digitalen Mobilität bündeln, teilten die drei Ressorts in Berlin mit. Der Beschluss dazu sei bereits am Donnerstag gefallen. Der Aktionsplan ist Teil der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung und soll Themen wie emissionsfreie, intelligente Mobilität, Sicherheit und Datenschutz vereinen. Schwerpunkt ist die Forschung an künstlicher Intelligenz für das autonome Fahren.

