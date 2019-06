Bern, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der Digital Economy Application

Summit des Blockchain-Unternehmens S BLOCK wurde am 26. Juni 2019

erfolgreich in Da Nang in Vietnam abgehalten. Gastgeber der

Veranstaltung war die S BLOCK Vietnam Community, während die

Veranstaltung von Magic Kingdom Club in Zusammenarbeit Top Market

Group Finance und Black Hole Finance Media mitorganisiert wurde..



Der Gipfel wurde Ende Juni mit mehr als 100 Marktführern, 500

bekannten Wirtschafts- und Blockchain-Medien und über 2.000

Angehörigen der Branchenelite aus der ganzen Welt durchgeführt. Der

Hauptzweck dieses Gipfels ist es, die Entwicklung der

Blockchain-Branche und des Tourismus in Vietnam zu fördern, sowie

Zusammenarbeiten und generieren und mehr über die Blockchain-Branche

zu erfahren.



Der geographische Vorteil Vietnams hat für eine schnelle

Entwicklung in verschiedenen Branchen (einschließlich der

Blockchain-Branche) gesorgt) und das Land wird als eines der am

schnellsten wachsenden Länder Südostasiens geführt. Durch seine

einzigartige Lage wurde das Land zur ersten Wahl für qualitative

Projekte, u. a. für S BLOCK für den Launch der Werbung.



Nach dem Gipfel am 26. Juni nutzten viele Besucher den Tag zum

Sightseeing in Da Nang, entdeckten weltbekannte Attraktionen und

erlebten außerdem vietnamesische Kultur. Laut Aussagen des

Veranstalters des Gipfels half dieser Vietnam dabei, seinen

internationalen Ruf zu stärken und erhielt positives Feedback von den

ausländischen Besuchern, wodurch weitere internationale Touristen und

auch Menschen aus dem Ausland angezogen wurden. Vietnam sei ein

aufstrebender Markt mit einer lebendigen Wirtschaft und Blockchain

könne sich in Vietnam noch viel mehr entwickeln, sagte der

Veranstalter des Gipfels heute Nachmittag.



SBLOCK FOUNDATION PTE. LTD

Jennifer Bialek

contacts@sblock.com

www.sblock.com



