Smart Service ist für Benz Werkzeugsysteme aus dem badischen Haslach das Zauberwort, um Dienstleistungen und Produkte reif für Industrie 4.0 beziehungsweise IoT-ready zu machen. Darunter versteht der Werkzeughersteller ein Gesamtservice-Konzept, bei dem immer mehr Sensormessdaten zur einer vorbeugenden Instandhaltung der Werkzeuge beitragen.

Im Prinzip kein Problem, aber wenn die Sensoren auf beweglichen oder rotierenden Teilen befestigt werden müssen, dann müssen die Sensoren auch eine dauerhafte Stromversorgung haben. Schleifkontakte oder Batterien sind jedenfalls keine akzeptable Lösung. Der Strom muss daher aus naheliegenden Energiequellen gewonnen werden, etwa der Umgebungswärme, aus Vibrationen einer Antriebswelle oder Luftströmungen, um die Sensoren samt ihrer Datenfunk-Elektronik mit Strom zu versorgen.

Der nachhaltige Effekt liegt bei diesem Smart Service darin, dass die Werkzeuge durch vorbeugende Wartungsintervalle länger halten. Wenn nämlich der Werkzeugzustand dank der Zustandsüberwachung bekannt ist, dann lassen sich mit diesen Kennwerten Regelkreise aufsetzen, die die Standzeit der Werkzeuge erhöhen. Wie sich die Digitalisierung in der Praxis auf Anwendungen auswirkt, demonstrieren die Badener in Hannover unter anderem an dem neu entwickelten Spindelreihenmagazin Benz Hybrix und der Stoßaggregate-Familie LinA, die nun IoT-ready sind.

Zustandserfassung bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...