Vapiano SE: Bestellung von Johann Stohner zum Vorstandsmitglied als Chief Transformation Officer DGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Personalie Vapiano SE: Bestellung von Johann Stohner zum Vorstandsmitglied als Chief Transformation Officer 28.06.2019 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vapiano SE: Bestellung von Johann Stohner zum Vorstandsmitglied als Chief Transformation Officer Köln, 28. Juni 2019 - Der Aufsichtsrat der Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9) hat heute Herrn Johann Stohner mit Wirkung ab dem 1. Juli 2019 als Chief Transformation Officer (CTO) zum Mitglied des Vorstands bestellt. Seine Bestellung soll bis zum erfolgreichen Abschluss der Transformation bestehen. Herr Stohner ist Managing Director der Beratungsgesellschaft Alvarez & Marsal und hat eine mehr als 20-jährige internationale Erfahrung als Experte im Bereich der Transformation von global agierenden Konzerngesellschaften sowie mittelständischen Unternehmen in Berater- oder Organfunktion. Als Vorstandsmitglied wird er - im Rahmen eines Beratungsmandats mit Alvarez & Marsal Deutschland GmbH - die Gesellschaft bei der Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen auf Basis eines Restrukturierungskonzeptes und im Rahmen der strategischen Neuakzentuierung unterstützen. Kontakt: Nicole Avenia Telefon: +49 221 67001 219 E-Mail: ir@vapiano.eu 28.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VAPIANO SE Im Zollhafen 2-4 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0) 221 67001-0 Fax: +49 (0) 221 67001-205 E-Mail: info@vapiano.eu Internet: www.vapiano.com ISIN: DE000A0WMNK9 WKN: A0WMNK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 833073 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 833073 28.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A0WMNK9 AXC0214 2019-06-28/17:41