Aufsichtsrat der asknet AG bestellt neuen Vorstand DGAP-Ad-hoc: asknet AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie Aufsichtsrat der asknet AG bestellt neuen Vorstand 28.06.2019 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aufsichtsrat der asknet AG bestellt neuen Vorstand 28. Juni 2019, Karlsruhe - Die ordentliche Hauptversammlung der asknet AG hat heute Aston Fallen, Matthew Baile und Thomas Garrahan in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. In der anschließenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Aston Fallen zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Thomas Garrahan zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Im Zusammenhang mit seiner Wahl in den Aufsichtsrat hat Aston Fallen sein Amt als Vorstandsvorsitzender der asknet AG niedergelegt. Der neue Aufsichtsrat hat Norman Hansen und Victor Iezuitov zum neuen Vorstand des Unternehmens bestellt. Victor Iezuitov wurde zum neuen Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens, Norman Hansen zum Chief Operating Officer (COO) ernannt. Norman Hansen wird weiterhin als Präsident der Nexway SAS fungieren. Darüber hinaus hat die Hauptversammlung auch eine Umfirmierung der asknet AG in Nexway AG beschlossen, die in den kommenden Monaten schrittweise umgesetzt wird. Kontakt Florian Kirchmann Telefon: +49 221 9140-97 0 E-Mail: investorrelations@asknet.de