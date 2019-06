Fabasoft für den eGovernment Award nominiert >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitouts: Lanxess geht nach 296 ... » BSN Spitout AUT: RHI Magnesita stoppt ... Fabasoft Fabasoft ist auch dieses Jahr wieder für den eGovernment Award 2019 in der Kategorie eAkte nominiert! Wir würden uns freuen, wenn Sie unter folgendem Link für uns abstimmen: https://vogel-it.typeform.com/to/RxPSxQ Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Fabasoft Mitglied in der BSN Peer-Group Computer, Software & Internet Show latest Report (22.06.2019) Platz 32 im Umsatzranking YTD in . Leopold Bauernfeind (Board Member) Helmut Fallmann (Board Member) >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier

Den vollständigen Artikel lesen ...