Bremen/Augsburg (pts017/25.11.2019/12:15) - Am 20. und 21. November 2019 trafen sich auf Einladung des amtierenden Vorsitzenden des IT-Planungsrats, Bremens Staatsrat Henning Lühr, hochkarätige IT-Entscheider auf Bundes- und Landesebene zum 12. eGovernment Summit in Bremen. Unter dem Kongressmotto "eGovernment 'Made in Germany' - Aufbruch zur Digitalen Exzellenz" hatte die Vogel IT-Akademie wieder einen exklusiven Zirkel von eGovernment- und Verwaltungsexperten aus Bund und Ländern zum Informationsaustausch geladen. Neben Vorträgen und Diskussionen wurden der Digital Transformation Award 2019, der eGovernment Leadership Award und der eGovernment Kommunal Award verliehen. Auch 2019 gingen die Preise an Persönlichkeiten, die durch ihren Einsatz die Umsetzung und die Entwicklung von eGovernment in Deutschland entscheidend vorangetrieben haben. Den Digital Transformation Award 2019 verlieh die Redaktion der "eGovernment Computing" in diesem Jahr zum ersten Mal: Ausgezeichnet wurde der Bremer Staatsrat und derzeitiger Vorsitzende des IT-Planungsrates, Henning Lühr. Er erhielt den Digital Transformation Award für seinen unermüdlichen Einsatz für die digitale Transformation der Verwaltung. "Henning Lühr hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur um eGovernment verdient gemacht, sondern dabei immer auch die Interessen der Wirtschaft sowie der Bürgerinnen und Bürger mitgedacht. Bremens Zusammenarbeit mit der IHK zur Identifikation wichtiger Onlinedienste für die Wirtschaft oder das Online-Finanzamt seien hier als Beispiel für viele andere Anwendungen genannt. Henning Lühr hat mit solchen Projekten einen wesentlichen Anstoß zur digitalen Transformation geleistet", so Manfred Klein, Chefredakteur des Fachmediums "eGovernment Computing". Dazu Henning Lühr: "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung. Sie ist für mich Ansporn, das bisher in Bremen und im IT-Planungsrat erreichte Maß an Kooperation und Innovation fortzuführen. Dazu hat nicht nur der eGovernment Summit einen geeigneten Rahmen zum Austausch der Aktiven geboten. Die "Bremer Gespräche zur Digitalen Staatskunst" am 24. und 25. Februar 2020 bieten dazu die nächste Gelegenheit." Mit dem eGovernment Leadership Award wurde in diesem Jahr der CIO des Landes Thüringen, Staatssekretär Dr. Hartmut Schubert, ausgezeichnet. Schubert hat im vergangenen Jahr große Anstrengungen unternommen, die Kommunen des Landes in die OZG-Umsetzung mit einzubinden. Sein erfolgreiches Engagement führte unter anderem zum Abschluss eines Rahmenvertrags mit den Kommunalen Spitzenverbänden des Landes, sodass in den kommenden Monaten mit einem weiteren Ausbau des OZG-Vorhabens zu rechnen ist. Der Teamplayer Dr. Hartmut Schubert erklärte zur Preisverleihung: "Digitalisierung ist zuerst auch eine Frage der Kommunikation. Deshalb braucht Digitalisierung kluge, motivierte Köpfe sowie kräftige Stimmen. Das Ergebnis ist Mannschaftsgeist. Und dieser wächst in Thüringen. Das kann man bei der OZG-Umsetzung oder der Gründung eines gemeinsamen IT-Dienstleisters sehen." Schubert weiter: "Es freut mich sehr, dass meine Anstrengungen wahrgenommen wurden. Ich danke ganz besonders meinem Team, den Kolleginnen und Kollegen in der Landesregierung, dem Finanzministerium und dem Landesrechenzentrum, die mich stimmlich unterstützt haben." Der eGovernment Kommunal Award ging in diesem Jahr an den Leiter des Am-tes für Informationstechnik der Stadt Karlsruhe, Markus Losert. Losert ist es in nur wenigen Jahren gelungen, Karlsruhe als eine der führenden eGovernment und Smart-City-Städte in Deutschland zu positionieren und trägt damit wesentlich zur digitalen Exzellenz bei. Im Mittelpunkt des eGovernment Summits stand die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, der Single-Digital-Gateway-Verordnung der EU sowie die Herausforderungen, die neue IT-Technologien wie KI und Cloud Computing für Politik und Gesellschaft bringen. eGovernment Computing ist die Publikation für die Digitalisierung der Verwaltung und Öffentliche Sicherheit. Sie informiert IT-Entscheider in Bund, Land, Kommune und in den öffentlichen Einrichtungen über alle fachlich relevanten Bereiche der digitalen Informationsverarbeitung im Public Sector. Weitere Informationen unter: https://www.egovernment-computing.de . Vogel IT-Medien, Augsburg, ist eine Tochtergesellschaft der Vogel Communications Group, Würzburg. Seit 1989 gibt der Verlag Fachmedien für Entscheider heraus, die mit der Produktion, der Beschaffung oder dem Einsatz von Informationstechnologie beruflich befasst sind. Dabei bietet er neben Print- und Online-Medien auch ein breites Veranstaltungsportfolio an. Die wichtigsten Angebote des Verlages sind IT-BUSINESS, eGovernment Computing, BigData-Insider.de, CloudComputing-Insider.de, DataCenter-Insider.de, Dev-Insider.de, IP-Insider.de, Security-Insider.de, Storage-Insider.de. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.egovernment-computing.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191125017

