Von Allison Prang

NEW YORK (Dow Jones)--Ein weiterer aktivistischer Investor ist gegen den geplanten Zusammenschluss von United Technologies (UTC) und Raytheon. Der Hegdefonds Third Point rief das Industriekonglomerat auf, die Transaktion zu überdenken.

In einem Brief an das Board von United Technologies schreibt Third-Point-CEO Daniel Loeb, dass die Fusion von UTC mit Raytheon ein "verblüffender Strategiewechsel" sei, bedenke man, dass es UTCs Ziel sei, sich stärker zu fokussieren.

UTC, bekannt für Pratt & Whitney-Triebwerke, Otis-Rolltreppen und -Aufzüge sowie Carrier-Heiz- und Kühlgeräte, hatte im vergangenen Jahr angekündigt, sich in drei Unternehmen aufspalten zu wollen. Der aktivistische Investor Third Point kündigte an, gegen den Deal in seiner derzeitigen Form zu stimmen.

Der Mangel an finanziellen Details sei eigenartig und alarmierend, wenn man bedenke, wie groß der Deal sei. Der Zusammenschluss von UTC und Raytheon würde das weltweit zweitgrößte Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen nach Umsatz schaffen, hinter Boeing.

Nach geplanten Spin-offs würden UTC und Raytheon zusammen mit Raytheon Technologies Corp firmieren und ein Unternehmen im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar schaffen. UTC-Aktionäre würden 57 Prozent halten.

Third Point ist nicht der erste aktivistische Investor, der die Fusion in Frage stellt. William Ackman vom Hedgefonds Pershing Square Capital Management teilte UTC-CEO Greg Hayes Anfang des Monats mit, er sei äußerst besorgt, und er könne die strategische Logik der Transaktion nicht verstehen.

June 28, 2019

