DJ Genel Energy PLC: Transaction in Own Shares

Genel Energy PLC (GENL) Genel Energy PLC: Transaction in Own Shares 28-Jun-2019 / 17:52 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 28 June 2019 Genel Energy plc (the 'Company') Transaction in Own Shares Genel Energy plc announces that on 28 June 2019 it has purchased a total of 100,000 ordinary shares of 10 pence each in the Company as part of the Company's buyback programme announced on 25 June 2019. Volume weighted average price per share 193.3173 pence Highest price Per Share 194.0000 pence Lowest price Per Share 192.2000 pence The Company currently intends to hold the purchased shares as treasury shares. Following this purchase, Genel Energy plc holds 778,129 ordinary shares in treasury, and has 279,470,069 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Aggregated Information Exchange venue Volume weighted average price Aggregated volume BATP 193.1810 24,881 XLON 193.3687 24,156 XUBS 193.3415 12,586 MSSI 193.6010 10,395 TRQM 193.0663 6,710 CHID 193.5040 6,336 JPSI 192.4524 3,834 CGME 194.0000 2,039 AQXE 193.9775 1,815 UBSY 193.1000 1,782 TRQA 193.1000 1,077 SGMY 193.0000 975 CHIX 193.8000 868 BATD 193.3916 811 MSAX 193.7000 590 XPOS 193.7000 590 BCSI 194.0000 388 BATF 192.4334 167 Transaction Details In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual trades executed on behalf of the Company by Canaccord Genuity Wealth Limited is set out below: Price Date Time Quantity Exchange Trade ID (pence) Venue 193.8 28/06/2019 08:28:21 1667 MSSI 00050679601TRLO0 193.8 28/06/2019 08:28:44 204 AQXE 00050679611TRLO0 193.4 28/06/2019 08:48:42 730 MSSI 00050680073TRLO0 192.4 28/06/2019 08:48:50 820 XLON 00050680081TRLO0 192.7 28/06/2019 08:48:50 801 XUBS 00050680077TRLO0 192.7 28/06/2019 08:48:50 456 XUBS 00050680078TRLO0 192.8 28/06/2019 08:48:50 274 CHID 00050680080TRLO0 192.9 28/06/2019 08:48:50 58 CHID 00050680076TRLO0 192.9 28/06/2019 08:48:50 1281 CHID 00050680079TRLO0 192.9 28/06/2019 08:48:50 59 BATD 00050680082TRLO0 192.9 28/06/2019 08:48:50 174 TRQM 00050680083TRLO0 192.9 28/06/2019 08:48:50 1500 TRQM 00050680084TRLO0 192.9 28/06/2019 08:48:50 58 XUBS 00050680085TRLO0 193 28/06/2019 08:48:52 975 SGMY 00050680106TRLO0 193.4 28/06/2019 08:49:27 782 MSSI 00050680121TRLO0 192.6 28/06/2019 08:55:45 732 XLON 00050680238TRLO0 192.6 28/06/2019 08:55:45 58 XLON 00050680239TRLO0 192.8 28/06/2019 08:55:45 203 TRQM 00050680236TRLO0 192.8 28/06/2019 08:55:45 104 TRQM 00050680237TRLO0 192.8 28/06/2019 08:57:12 262 TRQM 00050680263TRLO0 192.8 28/06/2019 09:00:57 452 XUBS 00050680304TRLO0 192.8 28/06/2019 09:00:57 28 CHID 00050680305TRLO0 192.8 28/06/2019 09:00:57 28 BATD 00050680306TRLO0 192.8 28/06/2019 09:00:57 28 TRQM 00050680307TRLO0 192.7 28/06/2019 09:00:58 739 BATP 00050680314TRLO0 192.6 28/06/2019 09:01:21 276 BATP 00050680328TRLO0 192.6 28/06/2019 09:01:21 1008 BATP 00050680333TRLO0 192.7 28/06/2019 09:01:21 213 TRQM 00050680327TRLO0 192.6 28/06/2019 09:01:29 276 BATP 00050680348TRLO0 192.6 28/06/2019 09:01:29 474 BATP 00050680351TRLO0 192.6 28/06/2019 09:01:39 228 CHID 00050680357TRLO0 192.6 28/06/2019 09:01:39 134 TRQM 00050680360TRLO0 192.8 28/06/2019 09:01:46 725 MSSI 00050680364TRLO0 192.6 28/06/2019 09:02:10 209 TRQM 00050680368TRLO0 192.6 28/06/2019 09:02:29 179 TRQM 00050680375TRLO0 192.6 28/06/2019 09:03:03 342 XUBS 00050680413TRLO0 192.6 28/06/2019 09:03:03 155 XUBS 00050680414TRLO0 192.6 28/06/2019 09:03:03 157 CHID 00050680417TRLO0 192.6 28/06/2019 09:03:03 155 BATD 00050680418TRLO0 192.6 28/06/2019 09:03:03 152 TRQM 00050680421TRLO0 192.4 28/06/2019 09:04:11 276 BATP 00050680438TRLO0 192.2 28/06/2019 09:04:13 643 JPSI 00050680442TRLO0 192.4 28/06/2019 09:04:13 184 TRQM 00050680443TRLO0 192.2 28/06/2019 09:08:05 181 MSSI 00050680530TRLO0 192.2 28/06/2019 09:12:50 570 JPSI 00050680621TRLO0 192.2 28/06/2019 09:13:12 275 MSSI 00050680626TRLO0 192.2 28/06/2019 09:13:21 532 XUBS 00050680632TRLO0 192.2 28/06/2019 09:13:53 497 BATP 00050680650TRLO0 192.2 28/06/2019 09:13:53 502 BATP 00050680651TRLO0 192.4334 28/06/2019 09:18:28 167 BATF 00050680760TRLO0 192.5 28/06/2019 09:22:37 80 TRQM 00050680883TRLO0 192.5 28/06/2019 09:22:37 2500 JPSI 00050680886TRLO0 192.5 28/06/2019 09:23:06 1991 BATP 00050680892TRLO0 192.5 28/06/2019 09:28:06 2195 BATP 00050681005TRLO0 192.5 28/06/2019 09:28:06 182 BATP 00050681006TRLO0 192.4 28/06/2019 09:30:05 1169 BATP 00050681040TRLO0 192.4 28/06/2019 09:31:07 82 CHID 00050681104TRLO0 192.4 28/06/2019 09:31:07 58 XUBS 00050681105TRLO0 192.4 28/06/2019 09:31:07 83 TRQM 00050681106TRLO0 192.4 28/06/2019 09:32:41 529 XUBS 00050681135TRLO0 192.4 28/06/2019 09:32:41 553 XUBS 00050681136TRLO0 193.1 28/06/2019 09:48:44 1077 TRQA 00050681406TRLO0 193.8 28/06/2019 09:48:50 750 XLON 00050681409TRLO0 193.4 28/06/2019 09:51:01 276 BATP 00050681434TRLO0 193.2 28/06/2019 09:53:35 931 XLON 00050681507TRLO0 193.3 28/06/2019 09:53:35 67 CHID 00050681503TRLO0 193.3 28/06/2019 09:53:35 342 TRQM 00050681509TRLO0 193.4 28/06/2019 09:53:35 683 TRQM 00050681504TRLO0 193.4 28/06/2019 09:53:35 683 TRQM 00050681505TRLO0 193.4 28/06/2019 09:53:35 683 TRQM 00050681506TRLO0 193.4 28/06/2019 09:53:35 203 TRQM 00050681508TRLO0 193.1 28/06/2019 09:53:36 1143 BATP 00050681524TRLO0 193.1 28/06/2019 09:53:37 1782 UBSY 00050681527TRLO0 193.1 28/06/2019 09:53:37 788 BATP 00050681531TRLO0 193.4 28/06/2019 09:53:37 1781 MSSI 00050681528TRLO0 193 28/06/2019 09:56:09 51 CHID 00050681565TRLO0 193 28/06/2019 09:56:09 80 TRQM 00050681566TRLO0 193 28/06/2019 09:57:41 497 XUBS 00050681620TRLO0 193 28/06/2019 09:57:41 338 XUBS 00050681621TRLO0 193 28/06/2019 09:58:23 250 XUBS 00050681662TRLO0 193 28/06/2019 09:58:23 127 CHID 00050681663TRLO0 193 28/06/2019 09:58:23 105 BATD 00050681664TRLO0 193 28/06/2019 09:58:23 42 XUBS 00050681665TRLO0 193 28/06/2019 09:58:23 196 TRQM 00050681666TRLO0 193 28/06/2019 09:58:23 1238 BATP 00050681677TRLO0 193 28/06/2019 09:58:23 607 BATP 00050681678TRLO0 193.4 28/06/2019 10:00:24 951 BATP 00050681775TRLO0 193.4 28/06/2019 10:01:49 131 CHID 00050681795TRLO0 193.4 28/06/2019 10:02:06 275 BATP 00050681804TRLO0 193.4 28/06/2019 10:02:06 36 TRQM 00050681805TRLO0 193 28/06/2019 10:05:49 275 BATP 00050681929TRLO0 193 28/06/2019 10:05:49 388 BATP 00050681932TRLO0 193 28/06/2019 10:05:49 37 BATP 00050681933TRLO0 193 28/06/2019 10:05:49 50 BATP 00050681938TRLO0 193.4 28/06/2019 10:29:01 504 XUBS 00050682321TRLO0 193.4 28/06/2019 10:29:01 355 XUBS 00050682322TRLO0 193.4 28/06/2019 10:29:01 247 XUBS 00050682323TRLO0 194 28/06/2019 10:29:07 708 XLON 00050682330TRLO0 193.8 28/06/2019 10:29:08 2311 BATP 00050682333TRLO0 194 28/06/2019 10:29:16 815 AQXE 00050682339TRLO0 193.8 28/06/2019 10:29:22 424 XUBS 00050682343TRLO0 194 28/06/2019 10:29:22 796 AQXE 00050682346TRLO0 194 28/06/2019 10:30:38 603 MSSI 00050682364TRLO0 194 28/06/2019 10:33:48 276 BATP 00050682499TRLO0 194 28/06/2019 10:40:08 571 CHID 00050682657TRLO0 194 28/06/2019 10:49:14 146 CHID 00050682969TRLO0 194 28/06/2019 10:52:21 299 XUBS 00050683099TRLO0 194 28/06/2019 10:52:21 265 XUBS 00050683100TRLO0 194 28/06/2019 10:55:06 23 CHID 00050683184TRLO0 194 28/06/2019 10:55:06 83 XUBS 00050683185TRLO0 194 28/06/2019 10:55:06 23 TRQM 00050683186TRLO0 194 28/06/2019 11:13:51 121 JPSI 00050683594TRLO0 194 28/06/2019 11:58:20 460 BATP 00050684624TRLO0 194 28/06/2019 11:58:20 364 BATP 00050684625TRLO0 194 28/06/2019 12:02:24 388 BCSI 00050684684TRLO0 194 28/06/2019 12:04:24 362 BATP 00050684793TRLO0 194 28/06/2019 12:04:24 103 BATP 00050684794TRLO0 194 28/06/2019 12:04:24 362 BATP 00050684795TRLO0 194 28/06/2019 12:04:24 362 BATP 00050684796TRLO0 194 28/06/2019 12:04:24 362 BATP 00050684799TRLO0 194 28/06/2019 12:08:46 1127 XUBS 00050684923TRLO0 194 28/06/2019 12:12:56 637 XUBS 00050684978TRLO0 194 28/06/2019 12:12:56 56 CHID 00050684979TRLO0 194 28/06/2019 12:12:56 1447 CHID 00050684980TRLO0 194 28/06/2019 12:12:56 56 XUBS 00050684981TRLO0

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 28, 2019 12:54 ET (16:54 GMT)

194 28/06/2019 12:12:56 55 TRQM 00050684984TRLO0 194 28/06/2019 12:12:56 42 BATD 00050684985TRLO0 194 28/06/2019 12:13:27 1294 CGME 00050685005TRLO0 194 28/06/2019 12:14:39 290 CHID 00050685032TRLO0 194 28/06/2019 12:14:45 275 BATP 00050685035TRLO0 194 28/06/2019 12:18:05 787 MSSI 00050685076TRLO0 194 28/06/2019 12:51:37 731 MSSI 00050685464TRLO0 194 28/06/2019 12:51:39 387 MSSI 00050685467TRLO0 193.8 28/06/2019 13:04:01 505 XUBS 00050685655TRLO0 193.8 28/06/2019 13:04:01 370 XUBS 00050685656TRLO0 193.8 28/06/2019 13:04:01 302 XUBS 00050685657TRLO0 193.8 28/06/2019 13:05:02 272 CHID 00050685669TRLO0 194 28/06/2019 13:44:55 258 BATP 00050686532TRLO0 193.8 28/06/2019 13:47:11 231 XUBS 00050686602TRLO0 193.8 28/06/2019 13:47:11 397 XUBS 00050686603TRLO0 193.8 28/06/2019 13:47:11 868 CHIX 00050686611TRLO0 193.9 28/06/2019 13:47:11 337 XUBS 00050686601TRLO0 194 28/06/2019 13:47:11 315 MSSI 00050686604TRLO0 194 28/06/2019 13:47:11 31 CHID 00050686605TRLO0 194 28/06/2019 13:47:11 38 BATD 00050686606TRLO0 194 28/06/2019 13:47:11 141 BATD 00050686609TRLO0 194 28/06/2019 13:47:11 905 XLON 00050686610TRLO0 194 28/06/2019 13:47:11 31 XUBS 00050686614TRLO0 194 28/06/2019 13:47:11 287 BATP 00050686621TRLO0 194 28/06/2019 13:47:11 967 BATP 00050686624TRLO0 194 28/06/2019 13:47:42 745 CGME 00050686654TRLO0 193.9 28/06/2019 13:49:29 129 CHID 00050686696TRLO0 194 28/06/2019 13:51:32 276 BATP 00050686743TRLO0 194 28/06/2019 13:51:32 474 BATP 00050686746TRLO0 194 28/06/2019 13:53:26 695 MSSI 00050686789TRLO0 193.7 28/06/2019 13:55:18 590 XPOS 00050686836TRLO0 193.7 28/06/2019 13:55:18 590 BATP 00050686838TRLO0 193.7 28/06/2019 13:55:18 590 MSAX 00050686843TRLO0 193.7 28/06/2019 13:55:18 169 XUBS 00050686846TRLO0 193.7 28/06/2019 13:55:18 171 CHID 00050686848TRLO0 193.7 28/06/2019 13:55:18 165 BATD 00050686849TRLO0 193.7 28/06/2019 13:55:18 172 TRQM 00050686850TRLO0 193.7 28/06/2019 13:55:18 126 XUBS 00050686863TRLO0 193.7 28/06/2019 13:55:18 590 CHID 00050686864TRLO0 193.7 28/06/2019 13:55:18 126 CHID 00050686865TRLO0 193.7 28/06/2019 13:55:18 78 BATD 00050686866TRLO0 193.7 28/06/2019 13:55:18 110 BATP 00050686837TRLO0 194 28/06/2019 13:55:18 23 BATP 00050686847TRLO0 193.8 28/06/2019 14:01:39 736 MSSI 00050687001TRLO0 193.8 28/06/2019 14:06:01 730 XUBS 00050687094TRLO0 193.8 28/06/2019 14:06:01 328 XUBS 00050687095TRLO0 194 28/06/2019 14:06:45 1046 BATP 00050687109TRLO0 194 28/06/2019 14:11:02 49 TRQM 00050687150TRLO0 193.38 28/06/2019 15:33:53 19252 XLON 00050691727TRLO0 -ends- For further information, please contact: Genel Energy +44 20 7659 5100 Andrew Benbow, Head of Communications Vigo Communications +44 20 7830 9700 Patrick d'Ancona Notes to editors: Genel Energy is an independent oil and gas exploration and production company listed on the main market of the London Stock Exchange (LSE: GENL, LEI: 549300IVCJDWC3LR8F94). The Company, with headquarters in London and offices in Ankara and Erbil, is one of the largest London-listed independent oil producers, and is the largest holder of reserves and resources in the Kurdistan Region of Iraq. Genel has highly cash-generative oil production from the Taq Taq and Tawke licences, with material growth potential from other assets in the portfolio. Genel also continues to pursue further growth opportunities. For further information, please refer to www.genelenergy.com [1]. ISIN: JE00B55Q3P39 Category Code: POS TIDM: GENL LEI Code: 549300IVCJDWC3LR8F94 Sequence No.: 11789 EQS News ID: 833303 End of Announcement EQS News Service 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3ec46b352f38452116096dbbab51b09e&application_id=833303&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2019 12:54 ET (16:54 GMT)