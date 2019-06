Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vivendi von 22,00 auf 23,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Ziel für die Aktie des Medienunternehmens spiegele optimistischere Erwartungen wider, dass das Umsatzwachstum bei der Musiktochter UMG sich in weiter steigenden Margen niederschlage, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für den Wert der zum Verkauf stehenden Tochter als eigenständiges Unternehmen bleibe er aber langfristig vorsichtig./gl/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 12:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / 12:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2019-06-28/19:42

ISIN: FR0000127771