The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2019



ISIN Name



DE000A0AHT46 ALZCHEM GROUP AG INH. ON

DE000A2YNUT5 ALLGEIER SE NA O.N. NEUE

DE0007037145 RWE AG VZO O.N.

FI0009900476 CRAMO PLC O.N.

NL0000009355 UNILEVER CVA EO -,16

US09253U1088 BLACKSTONE GROUP L.P.

XS1555576641 6,75 HAPAG-LLOYD AG