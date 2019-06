Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Monheim am Rhein (pta048/28.06.2019/20:00) - Die Laufzeit der am 11. Februar 2019 gemeldeten Absichtserklärung über eine großvolumige, langjährige Vertriebskooperation wird bis zum 31. Dezember 2019 verlängert.



Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, in der zweiten Jahreshälfte zu einem Abschluss zu kommen. Danach wird sie in der Lage sein, die voraussichtlichen wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Vereinbarung zu kommunizieren.



ÜBER DIE WFA ONLINE AG Die WFA Online AG in Zug/Schweiz ist zu 85 % im Besitz der Weng Fine Art AG in Monheim. Der Streubesitz verteilt sich auf mehr als 100 Aktionäre. Die Gesellschaft gilt derzeit als das profitabelste Kunst-E-Commerce Unternehmen weltweit. Im Fokus der Gesellschaft steht der E-Commerce-Handel mit Werken international bedeutender zeitgenössischer Künstler wie Jeff Koons, Christo, Robert Longo, Alex Katz, Bernar Venet, Donald Sultan und Ai Weiwei. Die grafischen und skulpturalen Editionen werden über die 2015 etablierte E-Commerce Plattform "Weng Contemporary" (wengcontemporary.com) angeboten.



WFA Online AG
Alpenstraße 13 | CH-6300 Zug
Telefon +41 (0)43 229 31 28
E-Mail giorgia@wengcontemporary.com



Weng Fine Art AG
Rheinpromenade 8, 40789 Monheim am Rhein
Telefon: +49 2173 690870-0
E-Mail: weng@wengfineart.com
Website: www.wengfineart.com



