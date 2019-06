US-Staatsanleihen haben am Freitag nach moderaten Anfangsverlusten überwiegend etwas ins Plus gedreht. Wie auch an der trägen Wall Street warten die Anleger auf die am Samstag geplanten Gespräche des US-Präsidenten mit dem chinesischen Staatschef über den Handelskonflikt beider Länder. Die damit verbundenen Unsicherheiten begünstigen allerdings die als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere gegenüber der Risikoanlage Aktien.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 24/32 Punkten und rentierten mit 1,74 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen indes um 2/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,76 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 4/32 Punkte auf 103 11/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,02 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 2/32 Punkte auf 107 9/32 Punkte und rentierten mit 2,53 Prozent./gl/he

