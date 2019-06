Neuer Blog-Artikel: Hochfrequenzhandel unter Privatanlegern - der sichere Weg das Konto zu plätten (JK-Trading.com) - Der DAX präsentierte sich in den Wochenschluss mit deutlichem Fokus auf der 12.330/350er Region… Jenem Bereich, den ich in meiner gestrigen technischen Betrachtung als Schlüsselbereich auf der Oberseite herausgestellt hatte. Der erfolgte Bruch in den Nachmittag hinein sorgte dann in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...