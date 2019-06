Jarno Huttunen zum CEO von FSP Finnish Steel Painting Ltd mit Wirkung zum 1. Juli 2019 ernannt Pentti Virtanen wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Pentti Virtanen, CEO von FSP Finnish Steel Painting Ltd, hat dem Vorstand seinen Wunsch mitgeteilt, als CEO zurückzutreten. In der heutigen Sitzung hat das Board Jarno Huttunen mit Wirkung zum 1. Juli 2019 zum neuen CEO des Unternehmens ernannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190628005539/de/

In today's meeting, the Board of FSP appointed Jarno Huttunen as company CEO as of July 1st, 2019. Photo: FSP

Pentti Virtanen wird seine Tätigkeit als stellvertretender Vorstandsvorsitzender (Vice Chairman of the Board) weiterführen.

Dr. Stig Gustavson, Chairman of the Board, kommentiert: "Der Wunsch von Pentti Virtanen, als CEO zurückzutreten, war mir bereits seit einiger Zeit bekannt. Ich habe vor einigen Wochen eine schriftliche Bestätigung erhalten. Erfreulicherweise kann ich mitteilen, dass wir einen qualifizierten Nachfolger für Pentti im Unternehmen finden konnten. Unser Business Director Jarno Huttunen wird nun die Aufgaben von Pentti übernehmen. Ich freue mich, dass das Unternehmen auch in Zukunft von Penttis Fähigkeiten profitieren wird.

Ich danke Pentti Virtanen für seine langjährige und erfolgreiche Arbeit in unserem Unternehmen. Pentti trägt seit 18 Jahren als CEO Verantwortung. In dieser Zeit haben wir viele herausfordernde Phasen in unserem Geschäft erlebt. Dank Pentti können wir nun den künftigen Herausforderungen aus einer Position der Stärke mit Zuversicht entgegentreten. Pentti wird mich auf der Vorstandsebene bei verschiedenen Entwicklungsaufgaben unterstützen.

Außerdem begrüße ich Jarno Huttunen in seiner neuen Funktion. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die bereits sehr gut angelaufen ist."

Dr. Stig Gustavson, CoB

FSP Finnish Steel Painting ist eines der größten Unternehmen für Oberflächenbehandlungen Nordeuropas. Zu seinem Kundenstamm zählen Hersteller sowie die Prozess- und Offshorebranche. FSP bietet Oberflächenbehandlungen und wertsteigernde Dienstleistungen durch die Verbesserung der Produktionskette und Logistik der Kunden. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von etwa 22 Millionen Euro. Es unterhält heute rund 20 Servicestellen in Finnland, Estland und Polen. www.fspcorp.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190628005539/de/

Contacts:

CEO Jarno Huttunen

Mobil: +358 50 400 2082

jarno.huttunen@fspcorp.com



Vice Chairman Pentti Virtanen

Mobil: +358 400 811 674

pentti.virtanen@fspcorp.com