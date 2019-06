Entscheidung am Rande des G-20-Gipfels. Der CSU-Politiker Manfred Weber hat laut eines Medienberichts keine Chance mehr auf den Vorsitz der EU-Kommission.

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber soll nach Informationen der "Welt am Sonntag" nicht Präsident der Europäischen Kommission werden. Darauf hätten sich beim G20-Gipfel im japanischen Osaka die anwesenden EU-Regierungschefs am Freitagnachmittag unter Leitung von EU-Ratspräsident Donald Tusk geeinigt, meldete das Blatt.Aus Webers Umfeld hieß es dazu, man könne das Geschehen in Osaka nicht kommentieren. Klar sei, dass ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...