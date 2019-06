Köln (ots) - Köln. Fußball-Nationalspieler Toni Kroos sieht die deutsche Fußballnationalmannschaft nach dem enttäuschenden WM-Vorrunden-Aus 2018 wieder auf einem guten Weg. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl für die EM 2020", sagte der Weltmeister von 2014 dem "Kölner Stadt-Anzeiger" und dem "Express" (Samstag-Ausgaben). Bundestrainer Joachim Löw habe einiges verändert und "nicht nur wild Namen getauscht", sondern setze auf andere Spielertypen auf einzelnen Positionen. "Unser Ziel ist es nach wie vor, die Spiele zu dominieren, aber wir suchen wieder zielstrebiger den Weg nach vorne. Gerade im Sturm haben wir andere Typen, die das Eins gegen Eins wieder stärker forcieren, wie Sané, Brandt, Gnabry. Das macht uns unberechenbarer und besser als bei der WM", sagte Kroos vor der Premiere des Films "Kroos" in Köln. Bei der WM 2018 habe dem deutschen Team "sportliche Qualität und Form gefehlt". Viele Spieler seien nicht in der Lage gewesen, ihr Topniveau zu spielen. "In Deutschland wird dann immer gleich nach vielen anderen Gründen gesucht: Haben die etwa zu viel Playstation gespielt? Daran hat es sicherlich nicht gelegen. 2014 wurde auch viel Playstation gespielt", sagte Kroos.



