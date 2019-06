Halle (ots) - Halle - Arbeitnehmer in Ostdeutschland verdienen auch im 30. Jahr des Mauerfalls deutlich weniger als ihre Kollegen in den alten Bundesländern. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Sonnabend-Ausgabe). In Sachsen-Anhalt liegen Löhne und Gehälter von Fachkräften im Mittel bei 2 298 Euro - und damit 26 Prozent niedriger als in Westdeutschland (3 098 Euro). Das belegt eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion.



Zugrunde liegen die aktuellsten verfügbaren Daten der Bundesagentur für Arbeit für das Jahr 2017. Ausgewertet wurde das Medianeinkommen, also der Mittelwert, wenn man die Einkommen nach Höhe sortiert. Die Zahl der Arbeitnehmer mit einem Einkommen oberhalb des Medians ist genauso groß wie die Zahl der schlechter Verdienenden.



Insgesamt liegen im Bereich Fachkräfte 27 von 28 Berufsgruppen unter dem Westeinkommen. Einzige Ausnahme sind die Textil- und Lederberufe, die in Sachsen-Anhalt die West-Einkommen um ein Drittel übersteigen.



