*1:

Das E-Commerce-Gesetz (Gesetz Nr. 11 von 2008) und die damit verbundenen Vorschriften "Die 82. Verordnung des Jahres 2012 (Präsidialerlass)" (The 82nd Ordinance of the Year 2012, Presidential Decree) werden in Indonesien umgesetzt. Danach müssen Betreiber, die öffentliche Daten (Kundeninformationen) verwalten, seit Oktober 2017 heimische Rechenzentren nutzen. Darüber hinaus wurde der Regierung im Februar 2019 eine Änderung der 82. Verordnung (Präsidialerlass) vorgelegt und es wird erwartet, dass die Betreiber Kundendaten in nationalen oder internationalen Rechenzentren speichern müssen.